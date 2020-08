Approvato il dl Agosto. Conte: “Misure che valgono 100 miliardi” [Video]

AGI – Il decreto agosto arriva al traguardo dopo un lungo braccio di ferro nella maggioranza e uno scontro frontale tra le parti sociali sui licenziamenti. La terza manovra anti-Covid da 25 miliardi, che ha ha ottenuto il via libera del Consiglio dei ministri ‘salvo intese’, contiene interventi per lavoro e imprese, fisco e liquidità, sostegno agli enti locali, risorse per il Mezzogiorno e la ripartenza in sicurezza della scuola, ma anche per Alitalia e AirItaly.

Il premier Giuseppe Conte si è detto soddisfatto delle “misure significative” ricordando che con il dl agosto salgono a 100 miliardi gli interventi complessivi messi in campo dal governo. Il presidente del Consiglio ha tenuto a elencare molte voci contenute nel provvedimento – dal sostegno alle attivita’ nei centri storici all’anticipo al primo dicembre del cashback – sottolineando che l’intervento a …









