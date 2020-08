Alla Salina Genna di Marsala va in scena lo spettacolo “Sciara – Prima c’agghiorna”

È la voce di una terra che non si arrende e che con la forza dell’amore riesce a portare a testa alta il dolore delle proprie ferite. Una donna, una madre, un cuore che batte alla costante ricerca di verità e giustizia.

La storia di Francesca Serio, madre di Salvatore Carnevale, il primo sindacalista ucciso dalla mafia il 16 maggio 1955, sarà portata in scena, l’11 agosto, a Marsala, presso l’antica Salina Genna (ore 19.15 e 21.15) con “Sciara – Prima c’agghiorna”, uno degli undici appuntamenti della terza edizione della rassegna “’a Scurata…cunti e canti al calar del sole – Memorial Enrico Russo”, promossa dal Movimento Artistico Culturale della città di Marsala.

Lo spettacolo, tratto dal romanzo storico “Francesca Serio. La madre” di Franco Blandi, per la regia di Giovanni Carta, e con le …









