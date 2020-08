Trapani Calcio, Alivision: «Manterremo gli impegni, anche senza imporre la nostra presenza»

Il rigetto del ricorso del Trapani Calcio da parte del collegio di garanzia del Coni è un errore che rappresenta e rappresenterà per sempre un unicum nella storia dello sport italiano. Un errore che verrà riconosciuto come tale dalla comunità del Diritto come del resto dimostrato dal parere pro-veritate, terzo ed imparziale, formulato da uno dei più autorevoli giuristi italiani il prof. Guido Alpa.

Questo rigetto rappresenta l’ennesimo sconcertante atto di un campionato falsato da decisioni e scelte che tutto premiamo fuorché il merito sportivo e rispetto alle quali il Trapani Calcio assumerà ogni iniziativa necessaria per tutelare la passione dei propri tifosi e di un’intera città. Per limitarci al caso Trapani mentre poco più di un anno fa nulla è stato fatto per prevenire l’annunciata e pressoché certa mala gestio del sig. De Simone, …









