Sicilia, la Regione approva il piano formativo triennale

È stato approvato dalla Giunta di governo il nuovo piano triennale dell’offerta formativa per gli Istituti Tecnici Superiori (ITS). A darne comunicazione è l’assessore regionale all’istruzione e alla formazione professionale, Roberto Lagalla.

La Regione siciliana intende sostenere l’ampliamento dell’offerta ITS 2020-2022 sia rafforzando i percorsi già in essere introducendo ulteriori opportunità formative, grazie al riconoscimento di nuove sei Fondazioni. Queste nascono attraverso un sistema che mette in rete istituti scolastici superiori, imprese, università, centri di ricerca ed enti locali, con la possibile partecipazione di soggetti privati ed aziende appartenenti all’area di riferimento di ciascun ITS.



«L’obiettivo è quello di accrescere la competitività̀ delle aziende in quanto i percorsi proposti dagli ITS – spiega Lagalla – rispondono sia alla domanda di formazione espressa dai giovani che a quella del tessuto imprenditoriale …









