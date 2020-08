A Partanna l’amministrazione ha sospeso la mostra del mercato del bestiame,, prevista per domenica 9 agosto.

A causa del gran caldo di questi giorni, che può essere causa di sofferenza per gli animali trasportati e di altri inconvenienti di natura iegienico-sanitaria, il sindaco Nicolò Catania, con una propria ordinanza, ha sospeso la mostra del bestiame per domenica prossima, rinviando l’iniziativa a domenica 13 settembre 2020.









