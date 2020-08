Partanna, al via la rassegna letteraria “Ciuri… e Letture”

Prenderà il via domenica 9 agosto a Partanna il ciclo di incontri letterari “CIURI… E LETTURE” organizzato dall’Associazione culturale ‘CIURI’ con il patrocinio del Comune di Partanna e curato dalla giornalista Jana Cardinale Partner dell’iniziativa è la Libreria Mondadori di Marsala. La manifestazione si svolgerà con inizio alle ore 18.30 al Chiostro ex Convento delle Benedettine.

Tre gli incontri in programma, secondo questo calendario:

9 agosto 2020

Daniela Tornatore, che presenterà il suo romanzo d’esordio “L’ultimo ricordo”. Giornalista professionista, è stata la corrispondente dalla Sicilia per il TG La7. Ha fatto parte dell’ufficio stampa del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando e attualmente si occupa di comunicazione e di organizzazione eventi. È tra le 17 autrici del libro “È la stampa, bellezze!”, pubblicato da Edizioni Leima.

“L’ultimo ricordo”, attraverso la storia d’amore di Anna e Paolo, …









Leggi la notizia completa