Palermo. Beni intestati a prestanome, sequestrate due aziende

REDAZIONE – Su provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, che ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa € 500.000,00, ritenuti riconducibili a CORONA Giuseppe, anni 52, in atto detenuto per i reati di associazione mafiosa, estorsione aggravata, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga.

Il quadro probatorio raccolto nel prosieguo dell’attività investigativa, intrapresa subito dopo il suo arresto avvenuto nell’ambito dell’operazione “Atena”, è stato in grado di dimostrare come i sottonotati beni, oggetto dell’odierno sequestro, siano stati attribuiti fittiziamente ad altri soggetti al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, con l’aggravante di …









