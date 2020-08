Movida rumorosa nel centro storico di Trapani. I residenti scrivono al sindaco Tranchida

Movida troppa rumorosa. I residenti del centro storico di Trapani non ci stanno e tramite il Comitato che li rappresenta hanno inviato una lettera al sindaco Giacomo Tranchida. Sott’accusa la musica dal vivo consentita nella zona a traffico limitato.

Per gli abitanti, soprattutto per gli anziani, è impossibile chiudere occhio. La missiva è stata inoltrata anche al questore e al comandante della polizia municipale.

Ecco la lettera che in calce è firmata Comitato residenti del Centro storico:

“Egregio sig. Sindaco, i sottoscritti residenti del Centro Storico segnalano per l’ennesima volta come, ormai continuativamente da settimane, nelle zone del centro storico si svolgono attività di musica dal vivo con sistemi di amplificazione tali da disturbare la quiete pubblica, perduranti anche oltre l’una di notte e fino agli orari di chiusura dei locali pubblici associati alle emissioni, unitamente ai rumori associati alle …









Leggi la notizia completa