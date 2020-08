[Motori] Tutto confermato per il 55° Trofeo Luigi Fagioli a Gubbio

Pronta la tappa umbra del Tricolore Montagna del 21-23 agosto dopo la risoluzione positiva della vicenda di un ricorso contro: “Grazie a chi ci ha sostenuto, ora il lavoro prosegue senza sosta”

REDAZIONE – Il 55° Trofeo Luigi Fagioli è sulla rampa di lancio. L’edizione 2020 di una delle più amate cronoscalate d’Europa è confermata in toto dal 21 al 23 agosto e dà appuntamento in Umbria agli specialisti italiani e stranieri, pronti a sfidarsi lungo i 4150 metri dell’emozionante tracciato da Gubbio a Madonna della Cima. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 14 agosto alle 12.00. I moduli sono disponibili sul sito ufficiale www.trofeofagioli.it . Nel rispetto delle normative anti covid-19, l’evento è valido per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM), la massima serie promossa da ACI Sport, per la serie cadetta Trofeo Italiano zona Nord e Sud ( …









