Matteo Bucaria? “Privo di scrupoli, in contatto con ambienti criminali e .. “

“Un soggetto privo di scrupoli, attento solo al proprio tornaconto ed in contatto con ambienti criminali, all’interno dei quali sa muoversi reperendo uomini e mezzi per compiere le imprese più sciaguarate”. E’ la definizione che i magistrati danno di Matteo Bucaria. Il noto imprenditore trapanese, per anni punto di riferimento per molte istituzioni, tanto da avere l’etichetta di “imprenditore antimafia”, e uomo di fiducia di Prefettura e Procura (è suo ad esempio l’appalto per l’abbatimento della case abusive a Triscina, Castelvetrano …) è al centro di un’indagine clamorosa: ha commissionato l’omicidio del cognato Domenico Cuntuliano, per impossessarsi dei suoi soldi. Il tentato omicidio è avvenuto nel 2013. E forse, allora, dato che di mezzo c’era una personalità così ingombrante, il caso è stato messo da parte troppo in fretta. Adesso la riapertura delle indagini, e il clamoroso arresto di Bucaria.

La storia l’abbiamo raccontata: il cognato di …









Leggi la notizia completa