 Marsala, il Covid-19 ferma gli eventi di “CiancioFest” 2020

“Scelta dolorosa e sofferta” commenta così Angelo Genna la decisione intrapresa all’unanimità dal parroco Giacomo Don Putaggio e dal consiglio direttivo riunitosi in questi giorni, come da consuetudine, per programmare il da farsi. Commenta con amarezza e con la lacrime agli occhi, colui che da anni coordina e dirige i lavori di realizzazione insieme al Parroco e ai collaboratori, di quella che è divenuta, in pochi anni, una delle “kermesse” estive più amate e partecipate del territorio lilybetano, cinque giorni che uniscono la cultura, la fede e la tradizione e che celebrano la Santa Patrona della contrada, Maria Madre della Chiesa.

Come tante altre manifestazioni anche la CiancioFest, edizione targata 2020, è stata annullata sotto i colpi delle restrizioni imposte per contrastare la diffusione del contagio. Impossibile infatti per il comitato iniziare la raccolta popolare degli oboli e ancora più impossibile realizzare una …









Leggi la notizia completa