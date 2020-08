Marsala, Giulia Adamo risponde alla proposta di Massimo Grillo

Dopo aver letto l’invito espresso dal candidato sindaco Massimo Grillo alla coalizione di Giulia Adamo e agli elettori della sinistra che non condividono il modo di fare politica e l’operato di Alberto Di Girolamo, si è aperto un dibattito all’interno del gruppo che ha seguito, dal nascere, l’intero progetto proposto in vista delle prossime amministrative.

La Adamo e l’intero gruppo sostengono che la città non può muoversi con questi ritmi lenti e senza portare alcun tipo di risultato come è stato fatto negli ultimi 5 anni dall’amministrazione Di Girolamo. “L’inefficacia dell’azione amministrativa dell’attuale giunta è sotto gli occhi di tutti, ed è il motivo principale – dichiara la Adamo – per il quale il gruppo è sceso in campo proponendo un progetto alternativo valido che non può essere abbandonato. …









Leggi la notizia completa