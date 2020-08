Marsala, elezioni. Giulia Adamo dice si a Massimo Grillo 

Giulia Adamo dice si a Massimo Grillo. La coalizione di centrodestra dell’ex deputato dell’Udc si arricchisce dunque di un pezzo fondamentale, l’appoggio dell’ex Sindaco Adamo.

Dopo la condanna infatti, Adamo si è ritirata e non si candiderà più. Grillo non ha perso occasione per corteggiare l’ex Sindaco, pur di vincere a tutti i costi e diventare il nuovo Sindaco di Marsala dopo la sonora sconfitta del 2015.

Ieri Grillo ha fatto un appello ad Adamo. Oggi Adamo ha risposto. Tutto come previsto. Va detto che ne viene fuori una coalizione di centrodestra molto forte, che unisce tanti personaggi tra loro diversi, pur nell’ottica di vincere le elezioni.

Qui c’è il comunicato di Adamo:

Dopo aver letto l’invito espresso dal candidato sindaco Massimo Grillo alla coalizione di Giulia Adamo e agli elettori della sinistra che non condividono il modo di fare politica e l’operato di …









