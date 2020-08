Marsala, anche gli ex grillini si chiamano fuori dalle elezioni. Nuccio è solo 

Mentre nel centrodestra Giulia Adamo e Massimo Grillo hanno chiuso un accordo per correre insieme alle elezioni, come ai vecchi tempi, naufraga il progetto di una coalizione alternativa.

Gli ex grillini Antonio Angileri e Stefano Rallo, oggi in Attiva Sicilia, si chiamano fuori dalle elezioni amministrative di Ottobre. Avevano cercato, con la sinistra extra Pd di Daniele Nuccio, di cercare una candidatura alternativa a quella di Grillo e Di Girolamo, sindaco uscente.

L’avevano trovata in Andreana Patti, attuale assessora a Trapani. Poi Patti li ha lasciati con il cerino in mano (indiscrezioni dicono che potrebbe diventare assessora di Grillo …).Fare la lista è complicato. E così i due ex grillini si chiamano fuori, lasciando adesso Nuccio da solo. “Lavoreremo per creare migliori proposte nelle prossime tornate elettorali” commenta laconico Angileri. Ecco la loro dichiarazione:

Abbiamo profuso il nostro impegno al fine di cambiare il modo di …









