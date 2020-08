Lirio Abbate presenta “U SICCU” a Marinella di Selinunte

Comincia sabato 8 agosto a Marinella di Selinunte, la borgata marinara di Castelvetrano, il primo appuntamento della rassegna Incontri con gli Autori nel giardino del Pensiero Contemporaneo, sede dell’Associazione Selinunte Cunta e Canta, accanto l’ingresso del Parco Archeologico.

«Proveremo a parlare di mafia e del nostro Matteo Messina Denaro – dichiara Umberto

Leone, presidente dell’associazione – E’ molto difficile farlo nel nostro paese dove sicuramente non siamo tutti mafiosi, ma non c’è alcun dubbio che qui impera la cultura della prepotenza e della prevaricazione, ottimi fertilizzanti per le coltivazioni mafiose. Da qui passa la storia oscura della nostra nazione. Qui fu fatto ritrovare il cadavere del bandito Giuliano, qui, si dice, che Messina Denaro custodisca i documenti sottratti al covo di Riina. Dovremmo rendercene conto».

Alle 21,00 verrà infatti presentato “U Siccu”, l’ultimo libro del …









