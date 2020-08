Un imprenditore di origini castelvetranesi ha donato 200 chili di pasta e 200 litri di latte alla Caritas parrocchiale dell’Unità pastorale “Chiesa madre-San Giovanni Battista”. La donazione è avvenuta proprio in questo periodo particolare in cui, nonostante siano numerose le richieste di aiuto da parte di persone bisognose, è difficile farvi fronte con le sole provviste del Banco Alimentare.

«Ringrazio l’imprenditore che vuole rimanere anonimo per questo gesto – ha detto don Giuseppe Undari – un gesto che, insieme a tanti altri, ci permette di non rimanere insensibili di fronte alle difficoltà di coloro che ci chiedono un aiuto».

L'articolo Imprenditore dona alimenti alla Caritas di Castelvetrano sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









