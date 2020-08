 Il Rotary Club Marsala organizza un corso “BLSD” presso la Guardia Costiera

Lunedì scorso, presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala (Guardia Costiera), si è svolta la seconda attività dell’anno rotariano 2020/2021 del Progetto “Un attimo per una Vita… Marsala, Città Cardioprotetta” mediante l’attuazione di corso BLSD condotto dal socio e Past President del Rotary Club Marsala Dott. Riccardo Lembo e dal Dott. Franco Cirrincione, accompagnati dal Presidente in carica, Dott. Giuseppe Abbate.

Presente durante il corso di formazione anche il Comandante della Guardia Costiera di Marsala Chiara Picardi.

“Un attimo per una Vita… Marsala, Città Cardioprotetta” è un progetto iniziato durante l’anno rotariano 2014/2015 dall’allora Presidente Riccardo Lembo in collaborazione con l’azione formativa della Commissione BLSD del Distretto 2110 Sicilia-Malta del Rotary.

Di seguito gli scopi del progetto:

1 – dotare la Città di Marsala di un numero sufficiente di defibrillatori di ultima generazione, facili …









Leggi la notizia completa