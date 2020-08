Fuori gli eventi dell’Estate Calatafimese 2020. 13 appuntamenti da non perdere

Cinema, spettacoli, cabaret, storia e cultura. E’ il mix che contraddistinguerà la particolare edizione 2020 dell’Estate Calatafimese che cercherà di portare un pò di spensieratezza a Calatafimi Segesta dal 7 agosto al 1 settembre 2020 nonostante la pandemia ancora in corso e il monito del governo nazionale ad non abbassare la guardia.

Tredici gli imperdibili appuntamenti che avranno luogo in due location individuate dall’Amministrazione Comunale: il Belvedere F. Vivona e la Piazza Falcone Borsellino. Tutti gli eventi sono gratuiti tranne i due appuntamenti del Festival Dionisiache che prevedono un biglietto di ingresso pari ad €5,00 pagabile direttamente in loco.

Purtroppo a causa delle misure anti Covid-19 dettate dall’ordinanza n.25 del 13/06/2020 del Presidente della Regione, l’accesso agli spettacoli sarà a numero chiuso. Il numero esatto di persone che potranno assistere agli eventi sarà comunicato a breve con apposito avviso pubblico …









