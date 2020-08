Dopo la retrocessione in serie C, il Trapani calcio fa sentire la propria voce: “Il rigetto del ricorso da parte del Collegio di garanzia del Coni è un errore che rappresenta e rappresenterà per sempre un unicum nella storia dello sport italiano. Un errore che verrà riconosciuto come tale dalla comunità del Diritto come del resto dimostrato dal parere pro-veritate, terzo ed imparziale, formulato da uno dei più autorevoli giuristi italiani il professore Guido Alpa”. Sta di fatto che il Trapani è fuori dalla serie B .

"Questo rigetto – continua la nota diramata dalla società – rappresenta l'ennesimo sconcertante atto di un campionato falsato da decisioni e scelte che tutto premiamo fuorché il merito sportivo e rispetto alle quali il Trapani Calcio assumerà ogni iniziativa necessaria per tutelare la passione dei propri tifosi e di un' …









