Don Giuseppe Undari: Un grazie speciale per l’ imprenditore che ha donato derrate alimentari alla Caritas

Un generoso imprenditore castelvetranese ha fatto una cospicua donazione di pasta e latte per la Caritas ma ha chiesto di rimanere anonimo. A rivelarlo Don Giuseppe Ivan Undari, che ci ha scritto: “ Durante i mesi estivi le Caritas parrocchiali fanno più fatica nel reperire le derrate alimentari per rispondere alle richieste di aiuto delle persone che vivono situazioni di povertà.L’appello che come, Caritas delle parrocchie chiesa Madre e san Giovanni abbiamo fatto, ha ricevuto una risposta generosa da parte di un imprenditore che ha donato pasta e latte- afferma Don Giuseppe Ivan Undari-.A nome mio un sentito ringraziamento per questa donazione, un gesto che, insieme a tanti altri, ci permette di non rimanere insensibili di fronte alle difficoltà di coloro che ci chiedono un aiuto”









