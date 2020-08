Dai ristoranti ai licenziamenti, cosa c’è nel Decreto “Agosto” del governo 

Il decreto Agosto è pronto, ecco tutte le novità.

I principali aggiustamenti sul blocco dei licenziamenti e sul bonus ristorante.

Niente bonus consumi/ristorante per far spazio agli sgravi fiscali per le assunzioni al Sud Italia.

Trovato l’accordo anche sul tanto discusso blocco dei licenziamenti.

Il testo del decreto Agosto è completo e oggi sarà discusso in Consiglio dei ministri.

Le divergenze interne alla maggioranza su alcuni temi del nuovo pacchetto di misure a sostegno di lavoratori e imprese avevano fatto temere che non si riuscisse a trovare la quadra.

Il provvedimento, invece, è pronto al varo.

Alcune delle questioni anticipate nei giorni scorsi sono rimaste intatte, ma ci sono anche diverse novità.

Ristorazione

Al posto del bonus consumi/ristoranti, previsto un bonus a fondo perduto calcolato con una percentuale variabile sulla perdita di fatturato e corrispettivi determinata tra giugno 2020 e giugno 2019.









