Coronavirus in Sicilia, Musumeci: «Se i contagi aumentano, si chiude»

Se i contagi da coronavirus aumenteranno, la Sicilia potrebbe nuovamente chiudere.

È questo l’ultimo avvertimento del Presidente della Regione Nello Musumeci, fatto oggi a Caltanissetta.

La Sicilia, al momento, è la regione con l’indice Rt – 1.62 – più alto in Italia.

Oggi sono stati registrati 12 nuovi contagi sulla nave quarantena Gnv Azzurra. Otto nuovi casi, invece, si contano a Ragusa.

«Si tratta – ha detto l’Assessore alla Salute, Ruggero Razza – dei migranti che, giunti in Sicilia, erano stati poi inviati a Bari per poi essere riportati nuovamente indietro nell’isola, a Pozzallo».

Nel frattempo, sono stati anche chiusi alcuni esercizi commerciali che non rispettavano le norme di prevenzione e cautela e Musumeci, con le forze dell’ordine, non esclude di chiuderne altri nei prossimi giorni.

«Rinnovo l’appello a tutti – ha dichiarato il Presidente Musumeci & …









Leggi la notizia completa