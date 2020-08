Castelvetrano, al Nirvana Discoteque Elettra Lamborghini

Tornano i grandi eventi con i super ospiti a cui Nirvana Discoteque ci aveva abituato negli anni scorsi. Nonostante tutte le difficoltà della stagione 2020, infatti, gli organizzatori della famosa discoteca di Selinunte hanno voluto dare un forte segnale nel settore della movida siciliana, riuscendo ad essere una delle poche, se non addirittura l’unica, realtà in Sicilia ad organizzare grossi eventi con ospiti di livello internazionale.

Pur rispettando tutti i limiti imposti dalle misure anti Covid, tra cui misuratori di temperatura, mascherina obbligatoria per l’accesso e ingressi contingentati in base alla capienza massima consentita per il locale, i due capisaldi del Nirvana, Massimiliano Patti e Cosimo Rizzuto della Record Eventi, insieme a Fabio Amodeo e Martino Mantia, e coadiuvati dal team “Unlocked” e “The Gang” , hanno presentato al pubblico una rassegna di eventi unici per trascorrere un estate di divertimento …









