Caso sospetto di Coronavirus, chiuso il pronto soccorso di Partinico. 27 positivi in Sicilia

C’è un caso sospetto di Coronavirus al pronto soccorso di Partinico, e in questo momento la struttura è stata chiusa.

I pazienti che arrivano vengono dirottatti al servizio di guardia medica del luogo. Sono 27 i nuovi positivi nell’Isola nelle ultime 24 ore, tutti in isolamento domiciliare, ieri erano stati 30. Numeri ancora molto alti, anche se di poche unità in più.

Quattordici casi riguardano i migranti che si trovano in quarantena, gli altri si sono registrati: 6 a Catania, 3 a Messina, 3 a Ragusa e 1 a Palermo.









Leggi la notizia completa