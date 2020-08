[UniPa] Centomila euro per gli studenti siciliani fuori sede: intesa tra Banca Sant’Angelo ed Ersu

REDAZIONE – Dopo il “lockdown” e in vista della ripresa delle lezioni “in presenza” e “a distanza”, arriva un sostegno concreto e digitale per ridurre i disagi cui vanno incontro gli studenti universitari siciliani fuori sede. Grazie ad un accordo con l’Ersu Palermo, ente regionale per il diritto allo studio universitario, la Banca popolare Sant’Angelo, in collaborazione con Nexi Payments, mette a disposizione 5.000 bonus da 20 euro ciascuno offerti ad altrettanti giovani assistiti dall’Ersu sotto forma di voucher all’attivazione gratuita della carta “YAP”, prepagata digitale con Iban che, attraverso l’attivazione direttamente dal proprio smartphone in pochi minuti, offre uno strumento innovativo per la ricezione e l’invio di bonifici, per i pagamenti digitali e per lo scambio di denaro fra possessori della stessa carta.

Il bonus è rivolto ai giovani beneficiari …









