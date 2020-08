Trapani. La Cgil esprime preoccupazione per la vita amministrativa dei comuni i cui amministratori sono oggetto di indagine

REDAZIONE La complessa situazione politico amministrativa dei Comuni del trapanese a seguito dei recenti fatti giudiziari è – stato il tema al centro del comitato direttivo della Cgil.

La Camera del Lavoro di Trapani, da sempre garantista nei confronti dei cittadini e fiduciosa nell’operato della magistratura, esprime forte preoccupazione per la vita amministrativa dei Comuni di Erice, Castellammare del Golfo, Paceco, Favignana e Trapani, i cui amministratori sono oggetto di indagine.

La Cgil auspica una rapida chiusura delle indagini volta a garantire la regolare ripresa delle attività amministrative affinché non si rallentino le progettazioni finalizzate a ottenere importanti risorse economiche Europee e statali finalizzate all’ammodernamento attraverso l’energia rinnovabile, la digitalizzazione e lo sviluppo sostenibile.

Nel contempo il sindacato, senza entrare nel merito di vicende giudiziarie ancora da accertare, ritiene indispensabile che gli Enti pubblici operino nella trasparenza per affermare legalità









