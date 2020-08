Questa sentenza conferma quindi la retrocessione del Trapani in Serie C, mentre Perugia e Pescara giocheranno i playout

L’articolo Trapani Calcio, respinto il ricorso da Collegio Garanzia, il club granata retrocede in C sembra essere il primo su BlogSicilia – Ultime notizie dalla Sicilia.









Leggi la notizia completa