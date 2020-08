Trapani Calcio, arrestato l’ex amministratore Maurizio De Simone

Nel tardo pomeriggio odierno finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trapani hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trapani, Dott.ssa Caterina BRIGNONE, in pregiudizio di DE SIMONE Maurizio, persona nota alla locale cronaca per aver diretto e gestito il club calcistico del “TRAPANI CALCIO” da marzo a giugno del 2019, vale a dire in corrispondenza della promozione della squadra nella serie cadetta. A tale provvedimento si è aggiunto quello di sequestro preventivo delle quote sociali della FM SERVICE S.r.l., società che nel marzo del 2019 aveva rilevato quelle della TRAPANI CALCIO S.r.l..

Anche tale provvedimento è stato emesso dalla medesima Autorità Giudiziaria, recependo così in toto le richieste avanzate all’esito delle attività di polizia giudiziaria coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, …









