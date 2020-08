Sicilia, trascorre la serata al lido poi scopre di essere positivo. Trenta nuovi casi nell’Isola

Trascorre una serata al Lido della Playa a Catania, poi rientra a casa ed inizia a star male, va al policlinico e lì, dopo aver effettuato il tampone, scopre di essere positivo al Covid-19. Ora il ragazzo si trova a casa, in solamento, e tutti i suoi contatti stretti sarebbero stati isolati.

Sono 30 i nuovi positivi in Sicilia rispetto alle 24 ore precedenti. Tra i nuovi contagi, oltre ai migranti che hanno contratto il Covid-19 al di fuori dell’Isola, anche persone provenienti anche dall’estero. Sedici dei nuovi positivi si trovano nel catanese, quattro nel nisseno, due nel palermitano, sei nel messinese, uno nell’Ennese e uno nel Ragusano.

E sono addiruttura 402 i nuovi casi positivi in tutto il Paese, 6 in più di ieri, che fanno salire il totale a 249.204. In calo, invece, il numero delle vittime: 6 in un giorno a fronte delle 10 registrate mercoledì. I tamponi fatti …









Leggi la notizia completa