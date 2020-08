Sicilia, la donna scomparsa con il figlio. L’appello del marito: “Ti prego, torna”

Un appello alla moglie Viviana a ritornare a casa assieme al figlio Gioele, lo ha lanciato Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi, la Dj di 43 anni scomparsa da tre giorni assieme al figlio di 4 anni, dopo l’incidente avuto sull’A20 Messina-Palermo, nei pressi di Caronia.

“Ciao Viviana, ascoltami bene: torna a casa, hai fatto solo un piccolo incidente. Non succederà niente né a te né al bambino, ti aspettiamo tutti a braccia aperte. Ti prego, non puoi stare tutti questi giorni fuori, senza soldi. Ti aspetto, ti amo e mi mancate tantissimo”. Queste le parole dell’uomo rivolte alla moglie.

Intanto proseguono le ricerche delle forze dell’ordine anche con cani molecolari e droni, ma di Viviana e del figlio nessuna traccia, sono stati controllati due laghetti vicino alla zona dove è scomparsa ma nulla. La pista che seguono gli inquirenti è quella dell’allontanamento volontario. Ma non si esclude nessuna …









