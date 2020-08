San Vito Lo Capo, oggi al SiciliAmbiente l’anteprima mondiale del doc “La Sangre de la Tierra”

Inizio letterario per la terza giornata di SiciliAmbiente che prevede un programma fitto di eventi. Giovedì 6 agosto si inizia alle 18:30 sulla Spiaggia con la presentazione del libro e laboratorio per bambini “Ero un Burattino” di Chicca Cosentino, Ediz. a colori, illustrato da Gabriella Fiore alla presenza delle autrici. Il tema è quello ecologista della salvaguardia dell’ambiente, sapientemente trattato attraverso la citazione di un classico della letteratura per bambini: “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi.

Si prosegue alle 19:30 nella sala Giardino con la presentazione del libro “Donne Disobbedienti” di Ester Rizzo, edito da Navarra Editore, alla presenza dell’autrice. Un libro che racconta le donne che nei secoli hanno saputo dire di no ad ogni costo, anche a quello della propria vita. Contro la guerra, il nazismo, il fascismo, la mafia, contro l’egemonia patriarcale e maschilista. Dall’India, all’Afghanistan, …









