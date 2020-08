[Rally] Sfide annunciate al Rally del Tirreno per moderne e storiche

Tanti pretendenti al successo assoluto e di classe alla gara organizzata da Top Competition in programma l’8 e 9 agosto che apre al caccia alla Coppa Rally di Zona, per il Trofeo Rally Sicilia, per TRZ storico 4^ Zona e per il Campionato Siciliano. La gara in streaming video

REDAZIONE – La 17° edizione del Rally del Tirreno e la 4° del Tirreno Historic Rally si preannunciano ricche di sfide. Le attuali normative no permettono la presenza del pubblico, per questa ragione gli organizzatori hanno rinforzato il flusso di informazioni disponibili e ogni fase della competizione potrà essere seguita in streaming sulla pagina facebook del Rally del Tirreno e sul sito www.rallydeltirreno.com .

Dalla classifica assoluta a quella di ciascuna categoria i pronostici sono assai difficili. La gara alle porte di Messina dell’8 e 9 agosto organizzata da Top Competiton apre la caccia ai punti di Coppa …









