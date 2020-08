Quando Sergio Zavoli raccontò il terremoto del Belice. Il video 

Sergio Zavoli, il maestro del giornalismo televisivo scomparso ieri, tra le tante cose ha raccontato anche il terremoto del Belice, nel 1968. Ne potete vedere un frammento in questo video. E’ potente il racconto, certo, ma ad ascoltarlo bene c’è tutto lo stile di Zavoli: “Racconta Zavoli su Tv7: «Gibellina sulla carta geografica non c’era. Adesso non c’è neppure su quel clivio giallo d’estate, bruno d’inverno che radunava attorno a tre chiese e tre piazze mille case e mille porte. Cercarla sulla carta geografica adesso che non si riconoscono nemmeno gli usci di casa, ha meno senso ancora. Eppure questo è stato un paese con la sua gente, con le sue storie. I terremoti coprono tante cose, ne scoprono tante altre. Mettono a nudo un’infinità di abitudini di affetti appartenuti gelosamente. E svelano o lasciano trasparire ci& …









Leggi la notizia completa