Petrosino estate 2020 – Torna il Color Vibe 5k – festa a colori  domenica 9 agosto

La Color Vibe torna in Sicilia e sceglie Petrosino (TP) per il primo test event post covid19. Nel pieno rispetto delle nuove normative per prevenire i contagi, l’appuntamento è per domenica 9 agosto. L’iniziativa che si terrà nello splendido scenario di Piazza del Biscione, fa parte del palinsesto di “Petrosino Estate 2020” per una nuova edizione della Color Vibe in provincia di Trapani!!

Tante novità aspettano i partecipanti, ad iniziare dall’ingresso gratuito, grazie al supporto del comune, per celebrare nel migliore dei modi l’estate e la ripartenza! Confermato anche nel 2020 il Fluo Party finale per restare incantati sotto le stelle!



Dopo il grande successo della prima edizione nel 2019, quindi torna a Petrosino l’evento che dagli Stati Uniti si è diffuso in tutto il mondo, dal Canada all’Australia. Il format che ha coinvolto tantissimi ragazzi e famiglie lo scorso …









