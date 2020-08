 Parcheggiatori abusivi e legalità: la strada è ancora lunga

Non passa giorno in Città che non si legga sui social un qualche commento, tanti in verità, sull’odioso ed annoso problema dei parcheggiatori abusivi.

IL PIZZO CHE RENDE – ‘Petitori’ seriali di ‘pizzo’ che, con consolidata sicumera, bazzicano ormai in molti siti della Città del satiro. Piazzale Giovan Battista Quinci, in primis, ma anche lungomare Mazzini, nei pressi di Via Valeria – area parcheggio temporaneo e gratuito da poco istituito dal Comune – e, poi, altre piazze e luoghi che, nei fine settimana, vedono incrementare l’arrivo di utenti e relative automobili.

IL COMANDANTE SALVATORE COPPOLINO RISPONDE A TP24.IT – “Già nel 2016 avevo proposto la regolamentazione dell’area di Piazzale Quinci – che appartiene al Demanio marittimo – ma, ad oggi, attendiamo risposta. Penso che – continua il comandante della Polizia municipale – dovremmo essere …









