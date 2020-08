Pantelleria: un weekend lungo di eventi d’autore sull’Isola che culminerà nel Premio Fantastichini

Sarà un lungo weekend d’autore quello dell’Isola di Pantelleria, con eventi e nomi importanti della musica, del teatro e del cinema.

Si comincia stasera, giovedì 6 agosto, con il Concerto della acclamata pianista Sinforosa Petralia, accompagnata da Salvatore Magazzù, Prima Tromba dell’Orchestra Filarmonica Siciliana e da Laura Conte, Primo Fagotto della stessa Filarmonica che si esibiranno nella suggestiva cornice della Chiesa della Margana alle 21.00, con ingresso dalle 20.00.

Si continua domani, venerdì 7 agosto, alle 16.30 in Aula Consiliare, dove ci sarà la Consegna dell’opera simbolo del Premio Fantastichini all’Amministrazione Comunale e a seguire, alle 18.00 in Aula Consiliare con la presentazione del libro ‘L’Eco del Maestrale’ dell’Autrice Venerina Gabriele, pantesca doc che racconta la storia di tre donne e una famiglia pantesca dal Novecento ad oggi. In …









