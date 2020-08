Nuovo direttivo per il circolo tennis di Valderice, confermato Scalia alla presidenza

In seguito all’assemblea dei soci del Circolo Tennis di Valderice, svolta lo scorso 27 luglio 2020 è stato eletto il nuovo direttivo, composto da ben nove consiglieri, un numero maggiore rispetto al passato per far fronte agli ambiziosi progetti dei prossimi anni.



Il nuovo direttivo, una volta formato, ha provveduto alla riconferma del presidente, Ninni Scalia.

Scalia, confermato all’unanimità, negli ultimi due anni e mezzo aveva guidato il circolo con una ventata di freschezza e innovazione che lasciano ben sperare.



Le altre cariche del nuovo direttivo: Rosario Cusenza vice-presidente, Giuseppe Ruggirello segretario e Antonella Tibaudo, tesoriere.



Il nuovo staff che ringrazia il direttivo uscente per l’impegno dimostrato negli anni passati, è già a lavoro per organizzare la tappa “TPRA TORONTO” che si svolgerà dal 7 al 19 agosto 2020 e che come ogni anni vedrà sfidarsi numerosi tennisti …









Leggi la notizia completa