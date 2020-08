[‘Ndrangheta] Vibo Valentia. Catturato il latitante Domenico Bonavota (Video)

Nel corso della notte i Militari del Nucleo Investigativo di Vibo Valentia e Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria hanno fatto irruzione in un’abitazione di Sant’Onofrio traendo in arresto BONAVOTA Domenico cl. 79. L’individuazione, scaturita a seguito di una complessa indagine coordinata dalla Procura di Catanzaro – Direzione Distrettuale Antimafia, ha consentito di catturare il latitante in un’abitazione di Sant’Onofrio, storico feudo dei BONAVOTA. Domenico Bonavota è latitante dal 27 novembre 2018, dopo che si era sottratto all’ ordinanza di custodia cautelare in carcere relativa al P.P. 7491/15 cd. “Conquista” emesso dal G.I.P. di Catanzaro il 23 novembre 2018 su richiesta della medesima Procura – Direzione Distrettuale Antimafia, postumo alla condanna in 1° grado all’ergastolo per i reati di omicidio, detenzione di armi e ed estorsione. Durante il periodo di latitanza è stato altresì raggiunto da un …









