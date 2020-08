 Mazara de Vallo: la sponda Ovest del Fiume Mazaro, un percorso sconosciuto ed abbandonato…

La sponda Ovest del fiume Mazaro, dal ponte Fiumara fino alla grande area archeologica dell’Ipogeo di San Bartolomeo è stata attrezzata per percorsi turistici e di svago. Ma non solo. Una vasta area è stata adibita come parco giochi per i più piccoli e come zona di aggregazione per genitori e nonni.

Questo notevole ed importante progetto è stato generosamente finanziato dalla comunità europea e poi affidato alla gestione di una cooperativa Mazarese. Ma tutto il percorso è in rovina, la centrale elettrica di alimentazione degli impianti di illuminazione saccheggiata ed il materiale rubato.

Questo tratto della costa occidentale ha una lunghezza di circa un chilometro e mezzo ed è di indubbia bellezza per l’impagabile sul canalone nel quale scorre il fiume Mazaro.

Ora il centro studi “la Città”, con alcune forze politiche, si sono attivati con l’attuale amministrazione …









Leggi la notizia completa