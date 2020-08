Marsala, installate le paline orarie lungo il percorso della circolare gratuita urbana 

A poco meno di un mese dalla immissione in servizio degli 11 nuovi bus acquistati con fondi comunitari, a Marsala è stato completato il posizionamento delle paline di segnalazione – in totale dieci – lungo il percorso della Circolare gratuita urbana, una quella di via Nino Bixio è stata già rubata (potete leggere qui).

Il riferimento è a quelle previste nella progettualità di “Agenda Urbana” avviata quattro anni fa dalla coalizione di comuni che, oltre a Marsala (capofila), vede assieme Trapani, Erice, Castelvetrano e Mazara del Vallo. In particolare, il progetto dell’Amministrazione Di Girolamo – per un investimento di 1 milione e 200 mila euro, già approvato – prevede la collocazione di 110 paline elettroniche distribuite nel territorio ed oltre 28 pensiline “smart” dotate di pannelli informativi, nonché sistemi informatici e automatizzati a bordo dei bus per fornire ai passeggeri informazioni utili. Le paline di segnalazione, operative …









