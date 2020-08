Marsala, elezioni: accordo vicino tra Massimo Grillo e Giulia Adamo

Accordo vicino tra Massimo Grillo e Giulia Adamo. Fresca di condanna per le “spese pazze” all’Ars, Giulia Adamo non si candida più e nè vuole candidarsi al suo posto il fido Benny Musillami. Che fare? Ci pensa Massimo Grillo, che farebbe accordi con chiunque pur di diventare Sindaco a Marsala. In questi giorni la trattativa è stata avviata. Alla sua maxi coalizione (fino a pochi giorni fa derisa dalla stessa Adamo …) Grillo aggiungerebbe anche il gruppo di sostenitori dell’ex Sindaca di Marsala. Insomma, di tutto e di più.

Cerimoniale vuole che Grillo adesso faccia un appello a Giulia Adamo, mettendoci chiaramente dentro il porto, vera ossessione della nostra, e che lei, in qualche modo risponda.

L’appello di Grillo è stato appena inviato alle redazioni. Eccolo.

“Mi rivolgo all’Onorevole Giulia Adamo ed ai cittadini che condividono con lei progetti e visione della città, …









