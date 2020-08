Marsala 2020: la politica, l’arte del possibile che sublima l’impossibile

La politica l’arte del possibile che sublima l’impossibile. Un concetto attuale ed espresso già precedentemente e che parzialmente ha mutuato un pensiero di Otto Von Bismarck. L’idea in questione è “siccome i politici non prendono sul serio quello che dicono, restano sorpresi quando qualcuno ci crede”.

Si prese seriamente nel 2012 la dichiarazione del sindaco pro tempore che l’ente pubblico avrebbe realizzato il porto, successivamente il privato, dopo 8 estenuanti anni, la regione revoca la concessione alla MYR,sublime il porto ad oggi non lo farà nessuno. Si prende sul serio che il compito dell’opposizione più importante, in condizioni normali sia mandare a casa l’esecutivo. Poi accede che nel marzo 2018, a Marsala sei consiglieri firmarono una mozione di sfiducia al sindaco 4 i firmatari facenti parte della maggioranza ossia, Di Girolamo, Gandolfo, A. Coppola, Marrone e due della minoranza, Chianetta e Piccione.

Gli gli altri 10 di minoranza, non pervenuti, …









