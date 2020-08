Il tentato omicidio del cognato. Dopo l’arresto Matteo Bucaria fa scena muta

Si è avvalso della facoltà di non rispondere, l’imprenditore trapanese accusato di essere il mandante del tentato omicidio del cognato Domenico Cuntuliano rimasto gravemente ferito, nel 2013, nella campagne di Guarrato.

Questa mattina, Matteo Bucaria – arrestato dalla polizia – è comparso dinnanzi al Gip del tribunale di Trapani per l’interrogatorio di garanzia. A far fuoco contro Domenico Cuntuliano fu Gaspare Gervasi arrestato e condannato per il tentato omicidio.

Il movente è di natura economica. Il prossimo giorno 10, l'imprenditore comparirà davanti al sostituto Sara Morri.









