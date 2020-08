Favignana, il circolo del PD vuole dimissioni di tutti i consiglieri

L’analisi e le riflessioni su quanto accaduto alle Egadi con la vicenda giudiziaria che ha portato agli arresti dell’ex sindaco Giuseppe Pagoto nelle settimane scorse, sono state al centro dell’assemblea del circolo del Pd Isole Egadi alla presenza del Segretario provinciale Domenico Venuti e del Presidente dell’Assemblea provinciale Valentina Villabuona. Il direttivo locale del PD ritiene che le dimissioni da parte di tutti i consiglieri comunali siano un atto dovuto, per dare un segnale di discontinuità.

“La politica portata avanti in questi giorni da maggioranza e minoranza Consiliari, si manifesta come se nulla fosse accaduto nel Comune delle Isole Egadi – si legge in un nota del circolo PD locale -. Tutti siamo convinti che la giustizia farà il suo corso e per questo siamo fiduciosi nell’operato della magistratura e delle Forze dell’ordine, così come siamo convinti …









