Favignana, delfini nuotano vicino alla nave dell’Arpa

Il Capitano Maurilio Caricato, che lavora al progetto Capypso curato dall’Arpa ha pubblicato sul suo profilo social un video che ha sbalordito gli utenti: “La Calypso south .. al lavoro!”.

“Mi trovavo a Favignana”, commenta l’uomo in risposta a complimenti di ogni genere da parte di utenti rimasti incantati dal mare cristallino e dai simpatici ed elegantissimi delfini che hanno nuotato “insieme” alla nave del Capitano, accompagnandolo in una nuova avventura e, forse, quasi ringraziandolo per il dono che l’ARPA ha fatto alla loro casa, il mare, prendendosene cura.

La “Calypso South-Programma Interreg V A Italia-Malta” ha come scopo quello di mitigare gli effetti di eventuali sversamenti di idrocarburi a tutela delle coste siciliane e maltesi e favorire lo sviluppo socio-economico dei territori interessati.

Ad occuparsene è l'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell&









