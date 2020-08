Enza Viola: ” Vicini agli agricoltori per i disagi alla condotta idrica, pronti a chiedere i danni alla Regione”

Ieri mattina una cinquantina di agricoltori della Consulta Agricola Spontanea di Castelvetrano si sono riuniti presso la sede del Consorzio di Bonifica in contrada Seggio a seguito della grave problematica relativa alla mancata fornitura di acqua per uso irriguo. Gli agricoltori, esasperati dai continui problemi che da tempo ormai affliggono il Consorzio, hanno chiesto ai responsabili della struttura l’immediato ripristino dell’approvvigionamento idrico. “E’ assurdo – dichiara Francesco Marino, referente della Consulta – che il 5 di agosto, in piena stagione irrigua, si verifichino problemi di mancato approvvigionamento idrico che rischiano di pregiudicare la produzione di oliva da mensa che notoriamente ha bisogno di adeguati apporti di acqua”. Nel caso specifico, il guasto è stato determinato dalla rottura di un tubo che ha allagato, danneggiandola, una struttura di competenza dell’Enel che non ha consentito l’erogazione di acqua. “Da …









