Coronavirus, triplicati in un giorno i malati in Sicilia. Positiva un’intera famiglia a Carini

Triplicati, in un giorno, i casi di coronavirus in Sicilia.

Sono 21 i nuovi casi segnalati in Sicilia, come raccontiamo nel nostro bollettino giornaliero. In ospedale ci sono 38 persone, di cui 4 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 314, dall’inizio dell’anno 3.339. Si registrano 9 “positivi” a Ragusa, di cui 5 migranti, 5 a Messina, 3 a Palermo e 4 a Catania.

„”La Sicilia non può permettersi un altro lockdown. Vanno attuate subito tutte le misure di sicurezza, di vigilanza e di controllo per evitare che il Coronavirus si propaghi a macchia d’olio nell’isola”. A lanciare il grido di allarme sono Cgil, Cisl e Uil regionali che esprimono forte preoccupazione per la crescita del tasso di contagiosità, superiore a 1. “Le ultime rilevazioni – affermano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil siciliane, Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio e Claudio Barone – …









Leggi la notizia completa