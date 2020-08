Coronavirus, ancora un incremento dei contagi (+21) in Sicilia e 384 nel Paese. 10 le vittime

Crescono nuovamente i positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. Sono 21, rispetto ai 10 del giorno prima. Si registrano diversi casi in particolare tra i migranti sbarcati sull’Isola. Nove nei nuovi casi sono nel Ragusano, 5 nel Messinese, 3 nel Palermitano (la famiglia di Carini), due di Caltanissetta (anche questi migranti) e due a Catania.

Gli altri numeri del Covid in Sicilia – Sono 38 il numero dei ricoverati in ospedale e ora sono 4 quelli in terapia intensiva, con un aumento di un’unità rispetto a ieri. In 276 sono in isolamento domiciliare, 314 gli attuali positivi al coronavirus in Sicilia, nessun guarito da ieri a oggi. Sono 3.339 le persone che fino ad oggi hanno avuto la malattia nell’Isola. Circa 2200 i tamponi effettuati in 24 ore (286 mila in tutto).

Coronavirus nel trapanese – Cinque le persone positive e asintomatiche in provincia di Trapani. Lo conferma la direzione dell’Asp nel consueto report quotidiano sulla situazione epidemiologica nel …









