Chiusura domenicale dei panifici, plauso di CIFA Trapani per l’ordinanza del Sindaco di Marsala

“Accogliamo con grande soddisfazione la firma da parte del Sindaco della Città di Marsala, dott. Alberto Di Girolamo, dell’ordinanza che prevede, grazie al recente Decreto Assessoriale n.1396, la chiusura, dal 9 agosto e fino al prossimo 30 settembre, delle attività di panificazione nelle giornate di domenica”. Questo quanto dichiarato da Gaspare Ingargiola, Segretario Provinciale di CIFA Italia e Presidente regionale UNPI.

Ingargiola ha ribadito la fattiva interlocuzione intrapresa da CIFA, insieme alla confederata Associazione “I Fornarini” (rappresentata da Francesco Alagna, responsabile AssoArtigianato per il territorio di Mazara), con l’Assessore regionale alle Attivita’ Produttive, on. Girolamo Turano, che ha portato all’emanazione del nuovo Decreto (un’integrazione dell’art. 2 del D.A. n.842 del 30 maggio 2018) che concede poteri ai sindaci per l’emanazione di ordinanze comunali per la chiusura domenicale e nei festivi delle attività di panificazione.

& …









Leggi la notizia completa