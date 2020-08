 “Banca della terra”, il bando della Regione per l’insediamento dei giovani in agricoltura

La Regione Sicilia mette a disposizione 430 ettari per i giovani che si voglio insediare nel mondo agricolo. Presentato oggi a Palermo, presso il Palazzo della Presidenza della Regione, il bando della “Banca della Terra” che offre la possibilità ai giovani fino al 41° anno di età di insediarsi nel mondo agricolo. Il bando è stato l’Assessore Edy Bandiera, alla presenza del Presidente Lello Musumeci e del Dirigente Generale Dario Caltabellotta.

La “Banca della Terra” mette a disposizione di aspiranti giovani 430 ha di terreni suddivisi in 4 province: Caltanissetta, Enna, Agrigento e Siracusa. Il giovane richiedente avrà la concessione del terreno per 20 anni rinnovabili con un accesso al credito agevolato.

Noi continueremo a lavorare per tutto il mese di agosto alternandoci in giunta per evitare che ci possono essere delle pause. Una volta si diceva: “la terra ai contadini”. Terra che …









Leggi la notizia completa